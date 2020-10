Conte: “Dobbiamo recuperare, non sarà semplice. Obiettivo comandare”

Conte Inter TV

Conte ha parlato a Inter TV, e stavolta la sua soddisfazione è condivisibile, dopo Genoa-Inter 0-2. Ecco le parole dell’allenatore a seguito dell’anticipo della quinta giornata di Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte valuta Genoa-Inter su Inter TV: «Una partita che, fin dall’inizio, abbiamo gestito. L’obiettivo, ripeto, è quello di comandare le partite, cercare dall’inizio di dare un’impronta. Oggi penso che abbiamo dato subito un’impronta positiva alla partita, c’è voluto un po’ di tempo per fare gol ma sicuramente tante cose positive. Non dimentichiamo che il Genoa, comunque, è una squadra ben organizzata e ostica: sono contento per la prestazione dei ragazzi e che non abbiamo subito gol. Non abbiamo subito un tiro, quindi oggi era difficile prendere gol. Col Borussia Monchengladbach ne abbiamo presi due, uno su rigore e uno su una ripartenza. Adesso dobbiamo recuperare: giochiamo fra due giorni e mezzo, non sarà semplice».

BELL’INSERIMENTO – Conte parla delle rotazioni di formazione: «Questa è la dimostrazione che il lavoro paga. Mi riferisco in special modo ad Andrea Ranocchia, che ha giocato una partita importante sotto tutti i punti di vista. È la dimostrazione che il lavoro paga, il sacrificio, e per me è la più grande soddisfazione: mi gratifica molto, al pari della vittoria. La squadra deve credere nei propri mezzi, deve “suonare lo spartito” ben conscia che prima o poi il gol arriva. Siamo stati bravi, non abbiamo neanche concesso ripartenze particolari o situazioni pericolose. Hanno avuto solo un calcio d’angolo loro, non abbiamo concesso reti. Non penso che sia mancato l’equilibrio, ma che spesso e volentieri abbiamo subito gol per situazioni particolari, dove si può migliorare anche a livello individuale. Tutti hanno risposto presente: ora bisognerà recuperare, non è semplice perché è un’annata strana. Dobbiamo prepararci per la prossima partita».