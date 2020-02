Conte: “Cambiati cinque dopo il derby, il motivo. Il Napoli ha valori”

Conte ha parlato a Inter TV dopo la brutta prestazione con sconfitta in Inter-Napoli di Coppa Italia. Ecco le sue parole a seguito dello 0-1 del Meazza nell’andata delle semifinali.

OGGI MALE – Così Antonio Conte dopo Inter-Napoli, con pochissima voce: «Gennaro Gattuso ha parlato giustamente di una squadra forte dell’Inter. Il Napoli, dietro la Juventus, ha la rosa più forte del campionato, poi lasciamo stare che sta facendo un campionato sotto le attese. Se vince con le big significa che ha dei valori importanti, non dimentichiamo che il Napoli negli ultimi anni è sempre stato protagonista. Oggi sono venuti molto umili, hanno fatto una gara prettamente offensiva. Abbiamo trovato dieci giocatori sotto la linea della palla, succede che ci stia l’episodio. Tutto sommato penso che avremmo meritato molto di più. Più che di intensità sicuramente il derby ha tolto tante energie nervose, questo è fuori di ogni dubbio. Ho cambiato cinque giocatori per questo motivo, per cercare di dare più energia sia dal punto di vista fisico sia mentale. Non penso che sia mancata l’intensità, secondo me il giropalla è stato molto lento. Però, quando trovi squadre di qualità che si sacrificano e stanno dietro la palla, diventa difficile perché quando la riconquistano attaccano a campo aperto e possono diventare pericolosi. Ho poco da dire ai ragazzi, hanno dato tutto. È stato bravo il Napoli a farmi fare questo tipo di gara, a farci difendere tutti quanti».