Conte: “Buona gara, niente da rimproverare. Sanchez? Lo valuteremo”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo il pareggio ottenuto oggi dall’Inter contro il Borussia Mönchengladbach nella prima giornata della fase a gironi di Champions League

LA PRESTAZIONE DI ERIKSEN – Conte promuove la prestazione di Eriksen: «Ha fatto una buonissima partita come tutti, con grande impegno. Gli abbiamo chiesto di essere più decisivo in fase di possesso e ha fatto una buona partita come tutti gli altri ragazzi».

LE ASSENZE – Conte parla delle assenze: «Dobbiamo concentrarci sul campo e cercare di fare del nostro meglio. Dobbiamo fare questo, ci dobbiamo concentrare. Sicuramente oggi non è stato semplice ricevere la notizia di Hakimi alle cinque, fino a stamattina si è allenato con noi, doveva giocare e avevamo preparato delle situazioni. Ho detto ai ragazzi di affrontare sempre le situazioni e loro sono stati bravi. Non era semplice dal punto di vista psicologico, ma hanno dimostrato di essere uomini prima ancora che calciatori».

UN ALTRO PAREGGIO – Conte rifiuta paragoni con la prima giornata dell’anno scorso in cui l’Inter all’esordio fu bloccata sempre in casa dallo Slavia Praga: «Non si può paragonare alla partita dell’anno scorso. Fu un passo falso, non facemmo una grande partita. Oggi è stata giocata bene contro una squadra con giocatori forti. Abbiamo fatto la nostra partita, non ricordo parate di Samir. Abbiamo creato, avuto occasioni per fare gol e vincere. Sinceramente non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Si può migliorare, in alcune situazioni magari c’è qualche errore, dobbiamo migliorare questi errori».

MOLTI PROBLEMI – Conte elenca i problemi dell’Inter: «Oggi dalla panchina potevamo fare molto poco. C’è stato il primo cambio di Lautaro con Sanchez, poi è entrato Bastoni che ha fatto due allenamenti, Brozovic veniva da un affaticamento, non c’era Sensi che era anche lui affaticato. Nainggolan si è allenato ieri per la prima volta. Sanchez è da valutare, a volte bisogna interpretarlo. Domani vedremo un pochino che tipo di situazione ha».