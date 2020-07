Conte: “Borja Valero straordinario! Sanchez finalmente a buon livello”

Condividi questo articolo

Conte ha parlato così nel post partita di Inter-Brescia, in conferenza stampa ai giornalisti presenti. Il tecnico nerazzurro si è soffermato sulla prestazione di alcuni singoli, Borja Valero e Alexis Sanchez su tutti.

GAME, SET, MATCH – L’Inter schianta il Brescia con un rotondo 6-0 a San Siro. Antonio Conte può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

Vittoria netta senza subire gol con cinque cambi rispetto a Parma. Il turnover funziona?

Ognuno dei miei giocatori sa cosa fare. Durante questo periodo ho cercato di far abituare tutti a giocare con tutti e le risposte sono buone. Ma io non avevo e non ho nessun dubbio. Ho a disposizione dei ragazzi con un grande cuore e che hanno coraggio. Dobbiamo migliorare a livello di testa, perché a volte commettiamo delle disattenzioni che dobbiamo migliorare. Ma oggi sono orgoglioso e contento. Di solito non faccio nomi, ma oggi Borja Valero merita un plauso, si è sempre fatto trovare pronto nonostante all’inizio non l’ho mai utilizzato, oggi ha fatto una partita eccezionale.

Sanchez torna al gol e fa bene. Cosa si aspetta Conte da lui sino a fine stagione?

Mi aspetto che continui a migliorare. Noi non l’abbiamo mai avuto, diciamo che abbiamo fatto una stagione intera con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. A volte si vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma nessuno considera che abbiamo fatto tre quarti di stagione con due attaccanti e un ragazzo (Sebastiano Esposito, ndr) che giocava e non giocava in Primavera l’anno scorso. Avere Sanchez in buona condizione mi lascia più sereno. Col Parma ci ha dato quella qualità perché ha caratteristiche diverse da Lukaku e Lautaro Martinez.

Sanchez può avere più spazio?

Che significa avere più spazio? Fino ad adesso Sanchez ha giocato sempre. Il problema è che prima non ce l’avevi. Se ce li hai puoi dargli spazio, a me viene da ridere quando sento queste cazzate.

Alla luce dell’annuncio di oggi del Manchester United su Sanchez c’è rammarico di Conte per l’Europa League?

Problemi da risolvere col club. Noi per tre quarti di anno abbiamo fatto a meno di lui, ora è tornato su discreti livelli e mi piacerebbe averlo fino alla fine ma non posso entrare in discussioni che non mi appartengono.