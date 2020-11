Conte: “Arbitro? Non si possono dirigere le partite così! Molta pressione”

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte ha parlato in conferenza stampa dopo l’ennesima serata storta di questo insufficiente inizio di stagione. Ecco le sue risposte ai giornalisti in sala stampa al termine di Inter-Real Madrid 0-2, altro pesante KO in Champions League.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Inter-Real Madrid.

Come giudica l’arbitraggio?

Preferisco non parlare dell’arbitro. Non si possono dirigere le partite in questo modo, a meno che Vidal non abbia detto qualcosa di molto grave. Lasciare una squadra dieci contro undici vuol dire ammazzarla. Non so cos’abbia detto Vidal all’arbitro.

Sulla partita invece?

È stata molto difficile a livello psicologico, perché c’era molta pressione. Non potevamo sbagliare, e in aggiunta c’era il Real Madrid di fronte. Credo che ci sia mancato il furore, perché il peso della pressione era tanto.

Fonte: AS