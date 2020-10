Cornelius: “Inter-Parma in un momento difficile. Gol io o Gervinho…”

Andreas Cornelius Genoa-Parma

Cornelius, attaccante dei crociati, prima di Inter-Parma su “Sky Sport” ha parlato della difficoltà dell’avversario questa sera e delle difficoltà del momento.

PRIMA DEL MATCH – Cornelius, avversario dei nerazzurri questa sera, prima di Inter-Parma su Sky ha detto la sua riguardo le difficoltà del momento: «Mi aspetto una partita difficile quando vieni a giocare qui a San Siro contro una grande squadra. Faremo del nostro meglio. L’Inter è una delle squadre peggiori da affrontare in questo momento, siamo in difficoltà e cercheremo di conquistare più punti possibili. Stiamo comunque lavorando e miglioriamo giorno dopo giorno».

VIA DEL GOL – Cornelius conclude parlando dei gol realizzati nell’ultimo periodo da lui e da Gervinho: «Ovviamente è importante, lavoriamo duramente e dobbiamo continuare fare meglio come squadre e come collettivo. Poi se faccio gol io o Gervinho non importa».