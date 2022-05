CONFERENZA – Pioli: «Se guardiamo l’Inter? Non lo so. C’è soddisfazione»

Al termine della vittoria per 2-0 contro l’Atalanta, l’allenatore del Milan Stefano Pioli parla della partita in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Grandi emozioni, sugli spalti ha tremato San Siro e lei faceva festa. Le tue emozioni?

E’ un anno che i tifosi ci vanno vivere emozioni e me le fanno vivere fortissime. Oggi era l’ultima partita in casa ed era giusto festeggiarlo. Il lavoro non è finito, c’è soddisfazione. Abbiamo superato un altro gradone.

Cosa fate? Vedete la partita insieme?

Ho proibito a chiunque dei programmi post partita. Ora facciamo doccia e poi decidiamo.

Ibrahimovic non è entrato.

Ho fatto dei cambi, c’era bisogno di ripartire e Leao e Rebic hanno caratteristiche diverse. Zlatan è determinante ma non c’è stata occasione.

Futuro Ibra?

Abbiamo parlato del futuro ma tutto dipenderà dalla sua volontà.

Quattro partite in cui il Milan ha segnato e vinto nel secondo tempo. Che segnale è?

Credo che queste partite, partendo dalla Lazio, sono state dure e perdendone una avremmo perso la possibilità di giocarci lo scudetto. Ci hanno dato tanta solidità mentale. Poi siamo cresciuti. Se vinciamo queste partite vuol dire che siamo forti e abbiamo giocatori di qualità che possono decidere le partite. Oggi due cose mi sono piaciute: la volontà di trovare spazi e anche la fase difensiva.

Cosa è cambiato in Pioli?

Gasperini mi ha fatto tanti complimenti. Io e lui ci affrontiamo da tantissimo tempo. Ho semplicemente sfruttato tutte le esperienze e sono cresciuto come allenatore. Al Milan sono arrivato nel momento giusto al posto giusto.