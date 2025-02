Conceicao: «Ho ancora le valigie in macchina e già mi vogliono mandar via!»

L’analisi della prestazione e del momento del Milan da parte di Sergio Conceicao al termine della gara contro l’Inter. Le parole del mister rossonero su Dazn.

ANALISI – Sergio Conceicao analizza il momento e la prestazione del suo Milan dopo il pareggio contro l’Inter: «Si è parlato tanto, ma certe cose non sono assolutamente vere. L’importante è dimostrare il carattere, l’ambizione e la voglia di vincere una partita che per tutti i tifosi e l’ambiente è più di una partita. Dobbiamo avere questa costanza in campionato e nelle altre competizioni. Nel primo tempo abbiamo cercato di pressare un po’ più alto, ma non tutti lo facevano nella stessa maniera. Aprivamo degli spazi importanti all’avversario per farlo partire in contropiede e fare del male. L’avevamo preparata in un modo un po’ diverso».

Conceicao nel post Milan-Inter

LAVORO – Sergio Conceicao dichiara: «A me piace il pressing alto, non permettere all’avversario di uscire, i recuperi di palla che abbiamo fatto sui centrocampisti dell’Inter, è arrivato il gol. Ma a me piace fare venti metri più avanti. L’atteggiamento è stato quello giusto, intensità e aggressività. Però sicuramente c’è ancora del lavoro da fare davanti a noi».

CAMBIO – Sergio Conceicao prosegue: «Bennancer non è che non ha fatto quello che doveva fare. Tecnicamente è un giocatore molto interessante. Io avevo bisogno di altre caratteristiche a centrocampo, in inferiorità numerica perché la nostro ala destra quando difendeva si metteva un pochettino più basso sulla nostra linea difensiva. Con due giocatori, contro tre dell’Inter, avevamo bisogno di un grande lavoro e più muscolo. Per questo ho messo Jimenez sulla fascia e Musah dentro».

RESPONSABILITÀ – Sergio Conceicao continua: «Anche a livello di gioco nel primo tempo potevamo fare cose diverse. Io capisco il momento e l’ambiente ma dobbiamo essere più forti di questo, dobbiamo avere la testa giusta. Siamo al Milan e i giocatori che sono qua devono avere questa responsabilità. Delle volte devono avere un po’ più la palla e questa voglia di far male all’avversario e di non permettergli di arrivare nella nostra porta. Sinceramente in tutti gli anni precedenti io ho avuto una squadra così. È vero che il tempo è poco e si è parlato anche del mio futuro dopo esser arrivato da un mese. Non ho tolto neanche le valigie dalla macchina e già mi vogliono mandar via».

LEAO – Sergio Conceicao termina: «Leao? La costanza che vogliamo per la squadra la vogliamo anche per tutte le individualità. Leao fa parte di questi giocatori che devono cercare la continuità. Ha dei momenti nella partita in cui è fortissimo tecnicamente, fa delle accelerazioni, punta l’uomo. Poi ci sono altri momenti in cui deve capire che lui fa parte di un collettivo, per questo si chiama squadra. Deve esser presente anche in quei momenti. Se farà così diventerà uno dei giocatori più forti al Mondo. Questo è un lavoro che deve fare tutti i giorni, lui come tutti gli altri».