Conceicao: «Pareggio giusto. Siamo comunque delusi dal finale»

Sergio Conceicao ha parlato del derby tra Milan e Inter su Sky Sport sottolineando i problemi dei rossoneri nel secondo tempo.

PARTITA – Sergio Conceicao ha detto questo: «Noi allenatori vediamo sempre cose che non vanno e altre positive. L’atteggiamento è quello giusto, loro sono stati bravi a interpretare quello che aveva chiesto. L’Inter è forte, la conosciamo bene e c’è tanta difficoltà nell’affrontarla. Hanno ampiezza, sono forti al centro, è difficile controllarli e poi ripartire. Alla fine siamo delusi, abbiamo perso due punti. Si è visto con la gioia che hanno avuto alla fine: il risultato è giusto, il pareggio. Prendere un gol così con errori dei giovani costa. Non c’è niente da fare, la squadra ha lavorato e ha fatto una bella partita. Nella prossima saremo più tranquilli, ripartiamo per 4 mesi forti. La cosa più importante è che loro accettano le mie proposte. Anche il lavoro. Non è facile, ci sono dei momenti quando non abbiamo la palla ed è difficile gestirli».

TATTICA – Conceicao ha continuato: «Devono essere aggressivi senza palla, dobbiamo allenare questo e non è nelle loro caratteristiche. Ci siamo abbassati e abbiamo colto il pressing nelle zone deboli dell’Inter. Mancano dinamiche di gioco, manca qualcosa a livello tattico. Abbiamo aperto spazi a centrocampo che non voglio con un pressing sbagliato. Io voglio un pressing più alto anche di 20 metri. Conceicao, il cambio a fine primo tempo? A centrocampo abbiamo sofferto tanto, quando difendevamo lo facevamo male. Ho dato muscolo in quel reparto, sentivo che c’era qualcosa che non andava»