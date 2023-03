Conceicao non la digerisce: «Porto più forte dell’Inter! Mi aspettavo di più da loro»

Sergio Conceicao non ci sta a perdere, e dopo non aver neanche stretto la mano al suo ex compagno di squadra Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset ha elogiato la sua squadra dicendosi di aspettarsi di più da questa Inter.

FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE – Sergio Conceicao non potevo più fare o dire nulla dopo l’eliminazione dalla Champions League, in un’intervista ha detto di aver meritato la sfida con l’Inter: «Bravi loro ma nella coscienza sappiamo di essere stati più forti dell’Inter, mi aspettavo di più da questa squadra».