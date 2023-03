Conceicao: «Noi superiori all’Inter nei 180′, ma è mancata la rete!»

Conceicao fa i complimenti ai suo ragazzi nonostante l’eliminazione del Porto contro l’Inter. Il tecnico lusitano rammarico per non aver trovato il gol

NOI SUPERIORI − Sergio Conceicao, ai microfoni di Eleven Sport, subito dopo Porto-Inter: «In entrambe le partite siamo stati superiori, ma ci è mancato il gol. Solo complimenti ai miei giocatori, che hanno giocato un’ottima partita. L’Inter ha preso il sopravvento solo in 10 minuti su 180, ovvero quando siamo rimasti in dieci all’andata. Nei 180 minuti ci siamo fatti preferire. L’Inter è una società storica – e si parla sempre del peso della storia – la maturità, l’abitudine a questi momenti. Noi abbiamo fatto di tutto per esserne all’altezza, ma siamo consapevoli che in certi momenti bisogna essere più lucidi e concreti. Non sto dicendo che i nostri giocatori non ci abbiano provato, anzi, ma hanno fatto il massimo. Purtroppo non siamo passati e ce lo siamo meritati».