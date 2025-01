Conceicao: «Noi con meno giorni di riposo, ma qui per vincere»

Conceicao con qualche alibi in vista della finale di domani sera tra Inter e Milan di Supercoppa. Il tecnico portoghese, dopo la conferenza stampa, ha ribadito il concetto.

SCUSE – Su Sport Mediaset, Sergio Conceicao ha un po’ avanzato qualche scusa in merito alla finale di domani tra Inter e Milan: «Importante guardare questa partita, c’è poco tempo per preparare una finale, ma le finali si preparano con la testa. Tanti video e tante riunioni per capire cosa fare con questa Inter, che è una squadra di esperienza con un allenatore che è qui da tanti anni. Vediamo, noi siamo qui per vincere. Dobbiamo fare una gestione intelligente. Leao? Vediamo l’allenamento, non sarà al 100%. Abbiamo meno tempo di riposo, non è una scusa, ma è così. Inzaghi? Tempi passati e belli, abbiamo vinto tanto insieme alla Lazio, ora abbiamo ruoli diversi e situazioni diverse. Con l’Inter quella volta meritavamo di passare, noi abbiamo ora ambizione di vincere, dobbiamo essere forti a tutti i livelli per vincere questa partita perché l’Inter è una bellissima squadra».