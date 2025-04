Conceicao nervoso: «Inter ha assenze? Anche il Milan non avrà Loftus-Cheek»

Sergio Conceicao ha parlato alla vigilia del match che il suo Milan disputerà contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Sergio Conceicao si è così pronunciato alle frequenze di Sport Mediaset in vista di Milan–Inter: «La Coppa Italia è un obiettivo della squadra, vogliamo questo trofeo. Critiche sulle scelte contro il Napoli? Ognuno vede il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, facile parlare dopo la partita. Inter spuntata? Anche noi abbiamo delle assenze, come quella di Loftus-Cheek. L’Inter ha una rosa molto ampia e di qualità, per cui dobbiamo guardare la dinamica dei nostri avversari per poter condurre la gara che vogliamo. Leao titolare? Non so se domani sarò vivo (ride, ndr.), lo vedrete».