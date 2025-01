Conceicao: «Momento speciale. Inzaghi? Rivale in gara, ma amico»

Conceicao si prepara al suo primo derby di Milano tra Inter e Milan. Al contempo, l’allenatore portoghese ha speso qualche parola su Inzaghi.

NEMICO PER UNA NOTTE – Come Simone Inzaghi anche Sergio Conceicao ha parlato a Radio Serie A. Questo il suo pensiero alla vigilia della finale di Supercoppa: «Proviamo in poco tempo passare il massimo delle informazioni ai giocatori e riuscire a vincere la Supercoppa. È un momento speciale per noi gruppo e squadra. Anche se abbiamo poco tempo e qualche problemino al livello fisico, ci siamo e siamo fiduciosi per domani. Abbiamo umiltà di capire che bisogna cambiare qualcosina al livello tattico e non solo. Loro ce l’hanno. Bisogna affrontare la partita con umiltà. Simone è un amico, durante la partita un avversario».