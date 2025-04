Conceicao: «Milan compatto. Sofferto l’Inter all’inizio, poi cambiato…»

Grande rammarico per l’Inter, di fronte a un Milan che strappa il pass per la finale di Coppa Italia. Le parole di X che commenta la prestazione dei suoi al termine della gara di San Siro.

LA PRESTAZIONE – Al termine di Inter-Milan Sergio Conceicao dichiara: «I ragazzi lavorano bene in settimana, le partite sono tutte diverse. I piccoli dettagli delle volte sono importanti. Quello che mi è piaciuto è stato l’atteggiamento e la compattezza della squadra, a livello offensivo e difensivo. Nei primi minuti abbiamo sofferto più di quanto volevamo nelle ripartenze. Potevamo fare un pochino meglio negli ultimi passaggi. Abbiamo fatto il gol, poi all’intervallo abbiamo cercato di migliorare due o tre aspetti e alla fine abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello. Loro sono contenti e meritano questi elogi perché delle volte in campionato non abbiamo dimostrato quello che abbiamo dimostrato oggi. Ma la qualità tecnica dev’essere seguita anche a questo atteggiamento, a quest’umiltà e a questa voglia di vincere».

Conceicao nel post partita di Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia

IL FUTURO – Sergio Conceicao prosegue intervistato da Mediaset: «Non è importante Conceicao ma vincere. Quando arriverà la finale siamo contenti di farla. Ma non abbiamo ancora vinto e io e i giocatori non siamo diversi da quelli tre giorni fa. Adesso non è che va tuto benissimo, come prima non andava tutto male. Bisogna trovare un equilibrio, anche a livello emozionale».

LA SCELTA – Sergio Conceicao prosegue: «Jovic sta lavorando benissimo, nelle ultime tre settimane veramente al massimo. Ha anche perso un po’ di chili, ed era importante. Lui ci dà qualcosina che volevamo dalla partita. Ogni attaccante ha le sue qualità. Noi volevamo avere il suo supporto da sponda e dopo arrivare sui corridoi laterali. Il primo gol è nato proprio così. Abbiamo cercato di mettere undici giocatori da cui potevamo avere una risposta positiva. Non è che non abbiamo fiducia negli altri. Tutti hanno qualità e caratteristiche diverse, sta ame scegliere. A Udine, per esempio, Abraham è entrato e ha dato una risposta fantastica. L’importante è che loro sappiano che è per questo e per nulla altro. Mi dispiace che a volte in campionato non viene fuori quello che prepariamo».

LE SENSAZIONI – Sergio Conceicao termina: «Pulisic ha fatto una bella partita, si è sacrificato per la squadra. Sappiamo che l’Inter ha tre centrocampisti e noi dovevamo equilibrare il corridoio centrale. Anche su Asllani è stato importante, ha corso tanto. Quando passiamo più tempo senza palla per i giocatori delle caratteristiche di Pulisic diventa più difficile. Rivalsa? è un misto. Io sono un appassionato di questo sport e soffro un po’ di più di qualcun altro, come la mia famiglia perché porto il calcio a casa. Mia moglie sarà contenta perché nei prossimi giorni starà un po’ più tranquillo. ma dobbiamo stare con i piedi per terra perché non abbiamo ancora vinto niente, e anche il campionato per me è importante. Ci sono stati periodi in campionato in cui io e i giocatori non ci siamo rivelati, perché abbiamo più di quelle qualità viste».