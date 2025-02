Conceicao: «Milan ambiente non facile. Mercato aperto non aiuta»

Conceicao alla vigilia di Milan-Inter derby valido per la ventitreesima giornata di Serie A dopo la conferenza stampa, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

NON FACILE – Sergio Conceicao dopo la conferenza stampa ha parlato così su Sky Sport: «Sono qui da un mese, ma credo sia molto di più perché sono 24/24h qui a Milanello. Cerchiamo sempre di migliorare, è un ambiente che non facile perché qui perdere o pareggiare non è possibile. In questo momento c’è questo mercato aperto, ci sono tante notizie che vengono da fuori che delle volte è difficile controllare. Noi cerchiamo di concentrarci e focalizzarci sulla partita di domani. Se vinciamo contro l’Inter le cose saranno più leggere. Io ho scelto il Milan perché al Milan non si può dire di no, per me è un passo avanti. Ho detto di no a molte altre squadre, i soldi non mi interessano. Abbiamo già vinto una Coppa, le altre competizioni sono tutte aperte e siamo qui per provare a vincere e raggiungere questi obiettivi perché il campionato è molto difficile. Con questa chiusura di mercato le cose saranno più tranquille, mi auguro».

Milan-Inter non un derby come gli altri

LORO TRA I PIÙ FORTI – Conceicao sottolinea l’importanza di questa partita, suo primo derby a San Siro: «Milan-Inter è uno dei derby più amati e visti nel mondo. Ho vissuto altri derby dentro e fuori l’Italia, ma questo è quello che ha l’immagine più forte. Sono molto contento, sarà il mio primo al Milan a San Siro. Sono veramente contento per questo e con una responsabilità grande. Il momento non è dei migliori, ma questo ci deve dare forza. L’Inter è tra le più forti in Europa, sono arrivati quarti tra le prime otto. I giocatori si conoscono tutti bene, giocano sempre con lo stesso modulo ma muovono tanto i giocatori e creano difficoltà alle squadre avversarie. Conosciamo la loro forza e sappiamo anche che possiamo approfittare delle loro debolezze».