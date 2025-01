Conceicao: «Con l’Inter umiltà ma non paura, un tipo di approccio»

Conceicao si è focalizzato sull’approccio che il Milan dovrà avere domani sera contro l’Inter nella finale di Supercoppa italiana.

APPROCCIO – Intervenuto a Milan TV, Sergio Conceicao ha parlato del derby in finale di Supercoppa: «Il Milan è un grandissimo club che è abituato a queste partite, ma questo momento è importante per i ragazzi. Battere la Juventus in rimonta penso sia stato importante, l’approccio all’Inter dovrà essere intelligente. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo un giorno di riposo in meno rispetto a loro e l’Inter è una squadra che lavora insieme da anni con un allenatore che è da tanto lì. Dobbiamo guardare questa partita con semplicità e umiltà e ognuno deve andare oltre il proprio limite, guardare con umiltà l’Inter ma non con paura. Essere competitivi, è una finale e si deve vincere».