Conceicao: «Inter ha punti deboli. Cessioni? Bugie! Rispondo a Inzaghi»

Conceicao in conferenza stampa dopo Simone Inzaghi, alla vigilia di Milan-Inter derby valido per la ventitreesima giornata di Serie A ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Il tecnico rossonero ha parlato dei giocatori indisponibili, di mercato e altro ancora.

IN CONFERENZA STAMPA – Sergio Conceicao sente la responsabilità e il peso di una partita importante come Milan-Inter in un momento delicato per la squadra dopo la sconfitta in Champions League. Il tecnico rossonero ha presentato così la sfida: «Li ho affrontati anche in Champions col Porto, non sono cambiati tanto. I giocatori si conoscono troppo bene, l’allenatore non è cambiato. È troppo importante questa conoscenza, è un qualcosa di molto positivo per loro. Stiamo lavorando sulla situazione del gioco, che mi interessa. Leggo tante bugie e mi danno fastidio, non mi piace. Sono sempre qua ogni 3-4 giorni, se avete qualche dubbio io vi rispondo, non è un problema. Ma le bugie fanno male, i giocatori oggi sono tutti i social media e non è facile gestire un gruppo con questo mercato. Noi dobbiamo concentrarci per lavorare nel migliore dei modi per fare una bella partita domani e riuscire a vincere».

DAL MERCATO AL DERBY – Scelte obbligate in difesa per Conceicao, il tecnico fa il punto su Tomori e la possibilità di rinforzare l’attacco: «Non posso parlare di Gimenez perché non è ufficiale. Io conto su tutti i giocatori che ho a disposizione e Tomori fa parte di questi. Quando ero al Porto io ho schierato tutti i giocatori che avevo a disposizione fino alla scadenza del loro contratto, l’ho fatto anche con Taremi quando poi è andato all’Inter. Rivoluzione? Cambiare 1-2 giocatori non è tanto. Capisco la vostra curiosità e anche che parliate di questo perché è meglio parlare di questo che di Taremi o Lautaro Martinez dell’Inter. Morata via? Ho parlato con lui ieri. Le situazioni mercato sono quelle che sono. Come i matrimoni, ci deve essere la volontà dello sposo, della sposa e anche del prete».

Le possibili scelte di formazione in Milan-Inter

LA SITUAZIONE – Conceicao fa il punto sui giocatori indisponibili e quelli recuperati per il derby di domani: «Walker sta bene, sta lavorando bene, fisicamente è a posto. È una soluzione per domani. Thiaw è tornato oggi, ha fatto il primo allenamento oggi. Non è in condizioni fisiche ottimali. Gabbia è uscito a Zagabria per una botta forte al polpaccio, non è uscito per l’errore. Sono a disposizione per domani, Thiaw non al top. Se avremo bisogno di una mano lui è pronto. In attacco vediamo. Mi preoccupa l’Inter? Sono sempre più preoccupato con quello che facciamo noi. Di sicuro guardiamo l’avversario che ha tanti punti forti e qualche debolezza. Ci sono situazioni strategiche a cui stare attenti, ma il lavoro principale è su di noi».

LA RISPOSTA – Il giornalista riprende le dichiarazioni di Inzaghi riguardo il fallo subito da Asllani durante l’ultimo derby, Conceicao risponde così: «È la sua opinione e la mia è un’altra. La partita è passata, adesso non è importante tornare su un ipotetico fallo a centrocampo che ha portato al gol. Avrà le sue ragioni e le sue idee. Anche io a volte mi sono lamentato con gli arbitri. Succede. La partita però non è solo quell’episodio, sarebbe riduttivo e non è giusto».