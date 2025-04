Conceicao: «L’Inter ci esalta? Il Milan è carico. Vogliamo vincere»

Domani sera a San Siro, in occasione di Inter-Milan, si ripartirà dall’1-1 dell’andata della semifinale di Coppa Italia. Sergio Conceicao scalda l’ambiente alla vigilia del match.

MOTIVAZIONI – Sergio Conceicao, intervenuto su SportMediaset alla vigilia di Inter-Milan, dichiara sulla sfida in programma domani alle 21.00: «Abbiamo tutte le motivazioni per riuscire ad arrivare in finale, quello è un nostro obiettivo chiaro. È una partita molto importante per noi e lo sarà anche per l’Inter. Noi siamo carichi e coscienti di questa partita. Walker e Loftus-Cheek saranno a disposizione? Si sono allenati con la squadra, sicuramente non sono al massimo a livello fisico. Comunque non ci sono scuse».

Il messaggio di Conceicao alla vigilia di Milan-Inter

FINO IN FONDO – Sergio Conceicao, che in questi minuti ha risposto alle domande anche in conferenza stampa, prosegue: «Quanto mi esalta Inter-Milan? A me esaltano tutte le partite che facciamo, è chiaro che questi club storici come Inter e Milan cercano di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. La Coppa Italia è una delle competizioni che noi vogliamo vincere, siamo in semifinale e la giochiamo». Queste, dunque, le sensazioni dal fronte rossonero. Molto meno, invece, filtra dall’Inter, che alla vigilia sceglie di non presentare il match contro il Milan in conferenza stampa.