Conceicao: «Inter con Lukaku? No preferenze! Due infortunati recuperano»

Conceicao ha seguito Grujic (vedi articolo) e tenuto la conferenza stampa di vigilia di Inter-Porto. L’allenatore del club portoghese, in nerazzurro dal 2001 al 2003, conferma come farà di tutto per avere a disposizione Galeno e Otavio seppur infortunati.

CONFERENZA CONCEICAO – Questa la conferenza stampa di Sergio Conceicao alla vigilia di Inter-Porto.

Che partita si aspetta? Ritrova Inzaghi suo ex compagno.

La sfida non è tra Inzaghi e Conceicao ma tra Inter e Porto, due squadre piene di storia. Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati assieme a Roma e vinto titoli importanti con la Lazio. Adesso siamo avversari, facciamo un altro lavoro più impegnativo ma ugualmente appassionante. Sarà una partita complicata, conosco il modulo di Inzaghi e ha varianti interessanti nel suo gioco. Avremo difficoltà, ma anche l’Inter ha punti deboli.

Chi gioca domani?

Ci sono stati alcuni problemi muscolari che, di norma, creano problemi. Tutti i giocatori sono importanti, alcuni non sono pronti per novanta minuti ma possono dare il loro contributo. Speriamo che domani possano esserci buone notizie, intanto abbiamo preparato la partita negli ultimi giorni coi giocatori che penso stiano meglio. L’Inter è una squadra forte, con grandissimi giocatori e in uno dei campionati più competitivi al mondo. In tre mesi ha perso una volta, sappiamo le sue qualità individuali e collettive ma ne abbiamo anche noi. Sarà una sfida tra club storici, vogliamo andare ai quarti.

Porto favorito? Negli ultimi anni ha battuto molte italiane.

Ho detto prima che il Porto è un club con storia, vediamo le statistiche ma ci sono tanti dati. Siamo agli ottavi di finale di Champions League, sono due partite fra club storici e abbiamo una squadra per provare ad andare avanti.

Conceicao, meglio l’Inter con o senza Lukaku?

Non sono Inzaghi. Ha Lukaku, Dzeko e Lautaro Martinez, io ho i miei. Non ho preferenze, penso ai miei come Toni Martinez, Evanilson, Taremi eccetera.

Perché Galeno e Otavio sono convocati da infortunati?

Stanno recuperando. Tutti i minuti sono importanti, vediamo se domani saranno disponibili per dieci, quindici, venti o quarantacinque minuti. Stiamo facendo il massimo col nostro staff medico perché siano a disposizione. Rischioso? Lei (si riferisce al giornalista, ndr) è così preoccupato?

Cosa ricorda dell’esperienza italiana?

Sapete l’affetto che ho per l’Italia, è un Paese che mi ha accolto a ventitré anni giocando ad alto livello. All’Inter un po’ meno, mi sono infortunato e non sono stato così forte come con Lazio e Parma. Ma questo è il passato, sono ricordi e la cosa più importante è la partita di domani Inter-Porto.

Quanto può andare avanti il Porto?

Voglio una squadra che sia pronta. Vincere la Champions League non è impossibile, l’ultima è di quasi vent’anni fa, ma è ovviamente molto difficile anche perché ci sono squadre più attrezzate a livello finanziari. Difficile sì, impossibile no.

Decisiva domani?

Sappiamo le nostre caratteristiche e le loro. L’Inter è una squadra intensa, tutte le volte che si trovano avversari di questo tipo è una sfida per noi. Dobbiamo essere preparati per una partita di livello, con ambizione. Anche con l’Académico Viseu, che gioca in seconda divisione, abbiamo fatto così. Troveremo un rivale che pressiona e vuole avere un impatto fisico nel gioco, ma l’obiettivo più importante è passare il turno. Con la Roma per esempio avevamo perso l’andata e vinto al Dragao passando.

Quanto del Conceicao allenatore arriva dall’esperienza italiana da giocatore?

Io amo l’Italia, lo dico sempre: per me è un Paese meraviglioso con più qualità che difetti. Quello che ho imparato da giocatore è diverso, è un’altra cosa per l’allenatore. Noi impariamo tutti i giorni se siamo umili di carattere, anche da chi taglia l’erba del campo. È stata importante la mia esperienza in Italia, ho affrontato campioni e vissuto belle cose. È stata importante ma non determinante.