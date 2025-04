Conceicao: «Abbiamo rispettato l’Inter, ma noi siamo stati umili»

Conceicao ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia di ritorno terminata 0-3. Le sue parole.

CONFERENZA CONCEICAO – Sergio Conceicao in conferenza stampa ha commentato la vittoria del Milan sull’Inter.

Conceicao, pure rimpianti per la stagione?

Non abbiamo dimostrato quello che abbiamo dimostrato in campionato. Ma sono molto contento per i giocatori, l’Inter è sempre fortissima, ho molto rispetto per loro, hanno meritato di stare in semifinale di Champions League e primi in campionato. Siamo stati umili. Gli episodi a volte girano al nostro favore, contro l’Atalanta ad esempio prima del gol non era riuscita a passare la metà campo, dobbiamo trovare costanza, perché abbiamo qualità.

Come stai?

Sto bene, anche se non abbiamo vinto qualcosa. Non è facile con me convivere perché sono appassionato di quello che faccio, sono bollente. Dobbiamo trovare questa costanza nel finale di campionato. La finale di Coppa Italia è meritata, avevamo fatto partita di buon livello anche contro la Roma. Siamo stati oggi solidi compatti, umili a lavorare e capire cosa dovevamo fare per vincere. In tutti i momenti eravamo focalizzati.

Conceicao, sei andato ad abbracciare tutti i componenti del tuo staff ma non sei andato sotto la curva sud come voleva Tomori?

Nono, volevo abbracciare tutti. Ringrazio i tifosi che hanno tanta pazienza con la squadra, è anche per loro questa finale.