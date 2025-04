Colonnese consiglia: «Inter percorso bello, da oggi va concretizzato il finale!»

Colonnese prima di Inter-Milan, derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in un’intervista su Inter TV ha espresso la sua opinione riguardo la partita di San Siro.

ORA CONCRETIZZARE! – Francesco Colonnese prima di Inter-Milan ha parlato così: «I derby vanno vinti, sono partite che sono molto particolari perché c’è un emozione diversa. Si gioca anche per i tifosi, una rivalità sempre molto forte. L’Inter dovrà cercare di superare questo turno anche perché negli ultimi derby non è stata la stessa Inter vista in Champions League o in campionato. Chiaro che l’Inter in questo momento ha speso molto di più rispetto altre squadre, i calciatori lo sanno quando si arriva alla fine di un percorso così bello, bisogna cercare di concretizzarlo. Le parole dei giocatori dimostrano questo, l’attenzione è massima. Bisogna sbagliare nulla, è una questione di dettagli».

Taremi e Lautaro Martinez, ora tocca a voi!

ATTACCHI A CONFRONTO – L’ex Francesco Colonnese spera nella prestazione del bomber Lautaro Martinez e nel senso di rivalsa di Taremi e : «I tre attaccanti del Milan nel derby sono stati molto pericolosi, questa è una cosa che non aiuta. Io tifo Inter quindi spero che Lautaro Martinez e Taremi facciano la differenza! Inzaghi lo conosco molto bene, ha un senso di responsabilità e di umanità enorme nei confronti del gruppo, speriamo sia ancora la sua forza in questi momenti».