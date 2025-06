Colidio, nessun risentimento: «Vissuto anni piacevoli all’Inter, sarà bello!»

Facundo Colidio si è espresso a poche ore dal match che il River Plate disputerà contro la sua ex Inter. Il calciatore argentino ha voluto allontanare qualsiasi polemica.

LE INTENZIONI – Il River Plate di Facundo Colidio sfiderà l’Inter nella gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Entrambe le squadre vanno a caccia del pass per gli ottavi, consapevoli anche dell’opportunità di qualificarsi al primo posto nel proprio girone. A proposito dell’incontro, l’ex nerazzurro Colidio ha messo in chiaro a Olé di non avere alcun rimpianto o risentimento nei confronti della squadra nerazzurra: «Va ad essere un bella partita contro un Club nel quale ho vissuto begli anni. Voglio dimostrare qualcosa perché non ho avuto l’opportunità di affermarmi in Prima Squadra? No, per niente. Sarà una bella sfida, nient’altro».

