Colantuono: «Troppa differenza con l’Inter, ma salvezza ancora possibile»

Colantuono dopo Salernitana-Inter 0-5, su DAZN si è detto chiaramente dispiaciuto per il risultato finale facendo riferimento alla situazione societaria del momento.

MOMENTO DIFFICILE – Colantuono dopo la pesante sconfitta in Salernitana-Inter, ha parlato così su DAZN: «Veniamo da un momento particolare, al di là del risultato. Vorrei concentrarmi sulla partita, c’è troppa differenza tra noi e loro. Questa è la decima gara che faccio con la Salernitana, sei squadre sono state nettamente superiori a noi. Una di questa sta attraversando un momento splendido, come l’Inter. Garanzie diverse dalla Salernitana? La situazione quando sono arrivato era simile e con una proprietà nuova poi le cose si sarebbero sistemate. Mi dispiace per il pubblico di Salerno, io mi auguro che le cose si possano sistemare. Le altre non sono lontanissime, il nostro campionato è con altre quattro o cinque squadre. Qualche arrivo ci deve essere altrimenti diventa difficile».