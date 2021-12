Colantuono: «Prestazione Salernitana dà fiducia, ma il problema è l’Inter»

Colantuono, allenatore della Salernitana, ha rilasciato un’intervista a Mediaset dopo la sconfitta per 1-0 contro il Genoa in Coppa Italia (vedi articolo). Il tecnico parla del fatto che venerdì sfiderà l’Inter in Serie A.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – La Salernitana ha retto fino al 76′ contro il Genoa, perdendo poi però 1-0. Stefano Colantuono parla della prestazione dei suoi: «Ti dà fiducia perché la partita è stata fatta come l’avevamo preparata. Il problema è che il prossimo avversario sarà l’Inter: non so se basterà. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché hanno dato segno di attaccamento con tutta la situazione che si è creata attorno alla squadra».