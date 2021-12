Colantuono: «Inter troppo forte, non posso trovare spunti da questa gara»

Stefano Colantuono ha parlato su Sky Sport nel post Salernitana-Inter, gara vinta dai nerazzurri per 0-5. Il tecnico dei campani ha commentato il KO e ritiene che la squadra ha bisogno di rinforzi

DIFFERENZA − Colantuono commenta la gara di questa sera: «E’ andata in linea di massima a come è andata con le altre squadre che hanno incontrato l’Inter. Non si può fare molto con questa squadra. Abbiamo tanti problemi, non è da questa partita che possiamo trarre degli spunti. Nelle ultime 10 partite abbiamo trovato sei squadre che si trovano lì davanti, abbiamo fatto il nostro sbagliando i primi tempi con Empoli e Sampdoria».

CLIMA − Per Colantuono, è difficile l’atmosfera a Salerno ma la squadra deve concludere bene il 2021: «Noi sapevamo che il campionato della Salernitana sarebbe stato questo. Diverso è arrivarci con altre idee, dal mercato questa squadra ha bisogno di aiuti ma bisogna farlo subito. Non so se sarà facile, dipende dalla società. Il clima è particolare, dobbiamo finire il girone di andata e abbiamo una partita difficile però non come questa. Cerchiamo di concludere bene».

MERCATO − Colantuono necessita di qualche rinforzo: «Noi abbiamo bisogno di puntellare la squadra. Anche oggi devo ringraziare qualcuno non al top della condizione. Ci è successa una grande crisi di infortuni, c’è da dare sostegno a questi ragazzi. Bisogna fare mercato, non è facile e bisogna capire chi vorrà fare una sfida come questa. Ma se si farebbe mercato potremmo andare a giocarcela».

GAP − Secondo Colantuono, oggi in Serie A c’è una grande differenza: «Oggi il gap tra le squadre davanti e quelle più piccole è evidente. Mi è capitato un tempo di fare risultato con squadre di livello. Oggi è un mini campionato e bisogna prendere punti da chi ti sta vicino».