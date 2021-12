Colantuono: «Inter, forma straripante. Capisco la rabbia della gente»

Colantuono ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Salernitana-Inter. Il tecnico dei campani comprende il malumore della piazza, non solo per l’ultimo posto in classifica ma anche per l’incertezza societaria.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Stefano Colantuono nel post partita di Salernitana-Inter.

Stasera era troppo difficile per la Salernitana?

L’Inter è in una forma straripante e nelle ultime gare ha fatto male a chiunque ha affrontato. Il campionato è molto difficile, affrontiamo squadre di un livello superiore e questa situazione non aiuta ma rende tutto più difficile. Contro le squadre alla nostra portata possiamo giocarcela. Ringrazio i ragazzi che si mettono a disposizione nonostante le difficoltà. Anche oggi avevamo pochi giocatori a disposizione, si stanno creando problematiche che rendono tutto più complicato. Adesso dobbiamo subito pensare alla partita di Udine che è imminente, sarà una partita difficile ma dobbiamo cercare di chiudere l’anno al meglio.

Come si supera questo momento con le difficoltà societarie e la contestazione dei tifosi?

Capisco la rabbia della gente, mi auguro che la situazione societaria possa risolversi a breve e nel miglior modo possibile. A lungo andare la situazione si fa sempre più pesante, è difficile parlare di calcio. Abbiamo bisogno di rinforzi e di una linea da seguire per fare un girone di ritorno tale da potercela giocare con le squadre che competono per il nostro stesso obiettivo. Serve maggiore chiarezza.

