Cocchi: «Felicissimo! Stagione decisiva per la mia crescita»

Cocchi era da tempo in procinto di debuttare con la prima squadra dell’Inter: lo ha fatto stasera nel finale contro il Feyenoord. Tantissima emozione per il giovane laterale sinistro della Primavera.

IL DEBUTTO – Matteo Cocchi non trattiene l’emozione su Inter TV dopo l’ingresso col Feyenoord: «Sicuramente una grandissima felicità esordire questa sera in uno stadio così. Un’emozione indescrivibile, felicissimo: sicuramente non me lo sarei mai aspettato. Sono felicissimo che sia accaduto, ringrazio il mister e la società con lo staff per avermi dato quest’opportunità e avermi concesso questa bellissima esperienza. Questa stagione decisiva per la mia crescita? Sicuramente sì. Anche essermi allenato in questi giorni con la prima squadra. Ho già visto tantissimi messaggi, ringrazio tutti. Adesso mi auguro di continuare la stagione nel miglior modo possibile».