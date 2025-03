Cocchi: «Emozione indescrivibile. Dimarco il mio modello, è il migliore!»

Matteo Cocchi si è pronunciato nel post-partita di Inter-Feyenoord, sfida vinta dai nerazzurri per 2-1 nella quale l’italiano ha fatto il suo esordio in Prima Squadra. Queste le sue parole.

IL COMMENTO – Matteo Cocchi si è così espresso a Sky Sport al termine di Inter-Feyenoord, match che ha segnato il suo esordio in Prima Squadra: «Emozione indescrivibile, sono felicissimo di aver esaudito un mio desiderio da bambino. In casa prendo ispirazione da Dimarco, per me il migliore al mondo al momento. Si tratta solo dell’inizio: 10 minuti in Champions League, un’emozione bellissima, ma c’è sempre da lavorare per arrivare all’obiettivo».