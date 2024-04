Cioffi vede altro: «Concesse poche occasioni all’Inter! Poca fortuna»

AMARO – Queste le parole di Cioffi: «Dispiace, c’è da dire solo bravi ai ragazzi se non bravissimi. Grande dedizione e spirito di sacrificio e grandi letture tattiche. Abbiamo concesso tanto possesso palla e poche occasioni da gol. Siamo stati poco fortunati, peccato. Si ripartirà contro la Roma. Salvezza? Credo nei ragazzi, mi basta vedere come preparano le partite e come lavorano in settimana. Questo è uno scivolone, ma siamo bravi a ripartire dopo ferite ben più profonde. Salvezza? Dobbiamo fare qualcosa di straordinario, ne siamo consapevoli. Alleno ragazzi straordinari. Sapevamo che l’Inter ci avrebbe rispettato e con tanti obiettivi, arrivare al derby, record di punti e Lautaro Martinez capocannoniere. Io credo che i ragazzi siano stati straordinari, poi si commettono delle ingenuità come in occasione del pareggio dell’Inter. Si accetta e si riparte con convinzione, alleno un gruppo che ha valori»