Cioffi: «Amaro in bocca contro l’Inter, meritavamo il pareggio! Bravi tutti»

Cioffi dopo Udinese-Inter terminata sul punteggio i 1-2, ha analizzato la partita dicendosi comunque soddisfatto per la prestazione. Di seguito le sue parole su DAZN.

L’ANALISI – Gabriele Cioffi dopo Udinese-Inter 1-2, su DAZN ha parlato così: «Nel secondo tempo invece abbiamo corretto il tiro. Questa partita però mi lascia un po’ di amaro in bocca. Pensiamo partita dopo partita, per la prossima stagione ci sarà tempo per pensarci. Veniamo da cinque partite in due settimane, tante volte la gamba fresca ce l’hai perché stai bene, probabile che sia mancato anche quello però sicuro andremo a correggere quello che è mancato. Per il ciclo di partite che abbiamo avuto però sento di dire bravi a tutti. Noi come il Sassuolo la prossima stagione? È realistico, però torno al presente perché dobbiamo sforzarci a pensare ad oggi. Ora giorno di riposo e poi c’è il Sassuolo. Rigore Inter? Non dobbiamo trovare scuse per non fare, se pareggiavamo nessuno diceva niente ma pazienza».