Chivu: «Thuram non ha 90 minuti. Ancora dubbi di formazione»

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato anche su Dazn degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense. Ci sono ancora dubbi di formazione.

Cosa dirà alla squadra prima della partita?

Non ho pensato ancora a questo, ho tempo. Prima devo scegliere la formazione, ho qualche dubbio. Sicuramente ci faremo trovare pronti, abbiamo voglia di passare il turno.

Chivu, il più grande avversario dell’Inter sarà il caldo?

Non dobbiamo pensarci troppo, diventa alibi. Non vorrei creare scuse, bisogna accettare che fa caldo ed essere pronti a soffrire. Si devono fare sforzi più grandi di quanto fatto a Seattle dove si stava bene. Bisogna farlo per 100 minuti o anche di più.

La formazione? Thuram ha i 90 minuti?

Saranno scelti i 10 migliori giocatori che possano aiutare la squadra. Abbiamo 5 sostituzioni, poi la sesta con i supplementari. Non credo che Thuram abbia 90 minuti, ma li deve trovare se c’è bisogno. Si deve dare tutto ciò che si ha per la squadra. Si è allenato con noi negli ultimi giorni, è cresciuto dal punto di vista fisico e lo vedo spensierato. Il problema al flessore è concluso, ora è a disposizione.

Chivu, Frattesi perché ha lasciato?

Pensiamo sempre alla salute del giocatore e a ciò che potrà dare nel futuro. Ha provato a mettersi a disposizione, purtroppo il dolore persiste ed è inutile provarci. Lo abbiamo mandato a fare accertamenti in Europa e avrà il tempo per guarire.