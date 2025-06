Chivu sprona l’Inter: «Il desiderio da solo non basta, bisogna lottare. Vediamo il bicchiere mezzo pieno»

L’Inter perde 2-0 contro il Fluminense. Tanta rabbia e delusione da parte dei giocatori. Christian Chivu però analizza con lucidità il finale di stagione e la partita.

LOTTARE – L’Inter conclude con 63 partite la corrente stagione. Christian Chivu, su DAZN, invita alla calma e alla lucidità: «Lui come noi siamo competitivi. Abbiamo una voglia matta di voler vincere. Interpreto così le parole di Lautaro. La competitività sua è venuta fuori. Bisogna vedere anche il lato positivo di questa competizione. Tanti giovani aggregati e i nuovi che hanno dato sempre il massimo. Bisogna prendere il bicchiere mezzo pieno. Forse alcune delusioni di troppo, ma in questo torneo abbiamo fatto il massimo nonostante le difficoltà. Prendiamoci le cose buone. Un allenatore nuovo che in poco tempo ha dovuto valutare una squadra in una competizione importante. Bisogna considerare anche uno staff nuovo che lavora con i giovani. Poi ovvio si poteva fare di più. Ci abbiamo provato fino in fondo a ribaltare il risultato. Non siamo partiti benissimo e va analizzato. Però verso la fine abbiamo avuto tante occasioni. Io dico che il desiderio non basta. Tu ottieni sempre per ciò che combatti. Cero potevamo fare meglio. Il calcio è così e nel bene e nel male con lucidità bisogna portare avanti il progetto».