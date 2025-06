Chivu: «Sono felice per la mia Inter! Tutti stanno meritando»

Cristian Chivu è orgoglioso della vittoria della sua Inter contro il River Plate. Su InterTV l’allenatore ha spiegato gli ultimi giorni dei giocatori negli Stati Uniti.

PARTITA – Cristian Chivu commenta così la vittoria dell’Inter sul River Plate: «È stata una partita vera, forse abbiamo patito un po’ all’inizio la loro intensità. Il loro gioco in verticale e le seconde palle, ma abbiamo tenuto botta trovando soluzioni anche nel primo tempo. Nel secondo abbiamo alzato il livello vincendo duelli con intensità, abbiamo trovato velocità nel palleggio e giocatori tra le linee. Abbiamo vinto e portato a casa l’obiettivo, ossia la qualificazione. Chivu, che ne pensi di Pio? Sono contento per Pio Esposito e per tutti. Cercano di dare il massimo, di aiutare la squadra e dare il meglio di quello che hanno in questo momento. Potrei parlare di tutti: Mkhi ha fatto una partita mostruosa oggi. Si sono calati nella realtà della competizione e della partita, sono felice per il gruppo. Anche per chi non è entrato. Tutti sono felici nonostante i 14 giorni chiusi in albergo. Dimostrano carattere e voglia di onorare il torneo andando avanti. Chivu, gli ottavi di finale? Ci faremo trovare pronti al prossimo turno, giocheremo lunedì. Domani si viaggia, andremo in un’altra città, cercheremo di essere all’altezza»