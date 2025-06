Chivu: «Settimane non facili per l’Inter, serviva questa vittoria!»

Per Chivu è la prima vittoria da allenatore dell’Inter, con il 2-1 sull’Urawa Red Diamonds arrivato al 92′. Su Inter TV, il tecnico commenta il successo di Seattle al Mondiale per Club FIFA.

QUELLO CHE SERVIVA – Per Cristian Chivu è una “prima volta” particolare: «Io di vittorie nell’Inter ne ho fatte, quindi… Per me è la prova dei ragazzi, quello che hanno messo in campo e quello che hanno cercato di fare dalla prima partita contro il Monterrey che hanno proseguito anche in questa partita, nonostante le difficoltà di due squadre che difendevano molto basse. Poi non è mai semplice affrontare un blocco basso, quando la lucidità non è ancora al 100%. Però ci abbiamo provato in tutti i modi: a me fa piacere l’atteggiamento, il carattere, l’aggiungere qualcosina per portare a casa la partita. E mi fa piacere, dopo queste settimane non facili per loro per quello che era accaduto, di portare a casa una nuova vittoria che dà tanto dal punto di vista mentale».

Chivu festeggia il “suo” Carboni dopo Inter-Urawa Red Diamonds

LA GESTIONE – Nonostante le difficoltà, l’Inter ha reagito. Così Chivu: «È un gruppo misto di gioventù e di esperienza. Bisogna capire che c’è bisogno di tutti, di forze fresche e di esperienza, a volte anche di un po’ di malizia. Il loro comportamento e la loro voglia di portare a casa la partita mi ha fatto piacere, perché non era facile gestire dal punto di vista emozionale lo 0-1 sotto e portare a casa la partita».

I GOLEADOR – Chivu sui due marcatori di Inter-Urawa Red Diamonds, Lautaro Martinez e Valentin Carboni: «Il capitano è sempre il solito, competitivo e con una voglia matta di vincere e di aiutare i suoi compagni, la squadra e se stesso. Per quanto riguarda Valentin sono felice perché lo conosco da bambino, sono stato io a portarlo sotto età in Primavera. Era la sua prima partita dopo il grave infortunio al ginocchio di otto mesi fa, averla chiusa così mi rende enormemente felice».