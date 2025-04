Chivu saggio: «Chiesto troppo ad Almqvist, commesso un errore»

Chivu dopo Massimiliano Farris ha espresso la sua opinione riguardo il pareggio del suo Parma contro l’Inter, nonostante lo svantaggio del primo tempo. L’ex calciatore e allenatore nerazzurro ha parlato anche lui a Rai Radio 1.

L’ANALISI LUCIDA – Dopo il 2-2 contro l’Inter, anche Cristian Chivu ha offerto la sua lettura della gara ai microfoni di Rai Radio 1. L’allenatore del Parma, ex difensore nerazzurro, ha evidenziato lucidamente i limiti iniziali della sua scelta tattica, prendendosi umilmente la responsabilità di un primo tempo difficile per i suoi: «Volevamo avere un approccio diverso, soprattutto in fase difensiva, dove abbiamo abbassato molto Almqvist a fare il quinto. Non creare troppa troppa pressione sulla linea difensiva. Come idea non era sbagliata, ma ho sbagliato a mettere in difficoltà Almqvist». Un’idea studiata per contenere la spinta dell’Inter sulle corsie esterne, ma che in campo non ha prodotto i risultati sperati.

Chivu rimonta l’Inter e azzecca i cambi

BUONA LETTURA – Nel secondo tempo, però, il Parma è cambiato: più coraggio, più equilibrio, e soprattutto maggiore incisività grazie ai cambi azzeccati da Chivu, che ha ridisegnato la squadra restituendole fiducia e spinta offensiva. La rimonta, firmata Bernabé e Ondrejka, è il frutto anche di un tecnico che ha saputo correggersi in corsa. Questa prova conferma la crescita di Chivu anche come allenatore, dopo gli ottimi risultati conquistati nel settore giovanile proprio dell’Inter e oggi in Serie A alla prima esperienza da “grande”. Chivu dopo Parma-Inter resta autocritico, ma capace di leggere e cambiare le partite.