Chivu positivo: «Bisognava ritrovare la vittoria! Buono un aspetto»

C’è poco da fare con questi tempi a disposizione, ma Cristian Chivu sta cercando già di portare novità all’Inter. L’allenatore dopo la vittoria sull’Urawa Reds si è espresso sulla sua prima volta su Sport Mediaset.

PRIMA VOLTA – Cristian Chivu ha conquistato la sua prima vittoria da allenatore dell’Inter alla seconda giornata del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds. Il 2-1 in rimonta firmato Lautaro Martinez e Valentin Carboni ha regalato una gioia importante per l’allenatore, che ora arriva con maggiore sicurezza all’ultima del girone E con il River Plate. Chivu ha avuto pochi giorni per lavorare ma ha avuto il coraggio di provare e portare novità. Un esempio ovviamente è il modulo 3-4-2-1 proposto dal primo minuto nella gara di ieri sera. Il mister si è espresso in maniera positiva sulla partita di Seattle: «Sono contento perché è la prima vittoria dopo qualche settimana. Negli ultimi mesi ci si poteva togliere soddisfazioni ma purtroppo il calcio è sempre così. Bisognava rompere tutto ciò che c’era di negativo ultimamente dal punto di vista caratteriale. Nell’atteggiamento mi è piaciuta la prova, così come mi sono piaciuti i subentrati che a loro volta hanno cercato di aggiungere qualcosa a questo gruppo e a questa squadra»