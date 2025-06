Chivu: «Non parlo di me, solo del gruppo! Vinto una partita vera»

Cristian Chivu si dice soddisfatto nel post-partita di Inter-River Plate. Su Dazn l’allenatore esalta i suoi e soprattutto Francesco Pio Esposito per il gol segnato.

POST-PARTITA – Cristian Chivu si è espresso su Inter-River Plate: «Io non parlo mai di me, parlo di noi, del gruppo, della squadra. Hanno fatto una partita vera, hanno voluto passare il turno nonostante le difficoltà del primo tempo a causa della loro intensità e pressione. Nel secondo tempo abbiamo occupato bene il campo, abbiamo trovato le misure e siamo riusciti ad andare in verticale con maggiore velocità. L’abbiamo portata a casa e abbiamo passato il turno. Giocheremo lunedì sera gli ottavi, ci aspetta un’altra battaglia. Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali. Chivu, hai fatto un applauso a Pio Esposito? Abbiamo fatto un altro applauso per Pio Esposito, dovrà offrire qualche cena per il compleanno. Lui è stato all’altezza di una partita vera, non facile da gestire dal punto di vista nervoso e fisico. Pio, come i suoi compagni, ha fatto una grande gara. In questo momento guardo quello che ho oggi, non al campionato. Cerco di trovare soluzioni e do possibilità a tutti di sentirsi importanti e parte del progetto. Devono avere carattere e ambizione. Chiedo a tutti di essere a disposizione, poi nel futuro si vedrà. Il Mondiale per Club è competizione vera e importante, vogliamo onorarla»