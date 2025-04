Chivu non dimentica: «Inter, provo stima e affetto. Parma vivo e coraggioso»

Cristian Chivu si è espresso nel post-partita di Parma-Inter, sfida del Tardini che si è conclusa con il risultato di 2-2. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Cristian Chivu ha così parlato a DAZN al termine di Parma-Inter, match terminato 2-2: «Ho sbagliato nel primo tempo gli interpreti, non nelle idee. Ho chiesto scusa ad Almqvist, perché l’ho messo in difficoltà chiedendogli di fare quel ruolo. Mi prendo la responsabilità del primo tempo, ho sbagliato. L’occasione di Pellegrino? Non l’ho vista dal vivo, ho solo notato il pallone uscire di poco sul fondo. Modulo? Lascio aperta la porta per sposarlo anche nelle prossime partite. Bisogna sempre adattarsi all’avversario. Nel secondo tempo l’Inter era meno aggressiva, pensava già di aver vinto. Ciò ci ha permesso di guadagnare campo e trovare qualche giocata in avanti. Poi abbiamo creato qualche occasione in più. Ho inserito Ondrejka perché ha spunti, velocità, qualità. Così siamo riusciti a riprendere la partita».

Chivu sulla reazione del Parma e sul legame con l’Inter

LA TESTA – Chivu ha poi proseguito: «A me fa piacere che la squadra sia viva, che ci creda. Oggi non era semplice fare quel tipo di secondo tempo contro l’Inter. Bastava una scintilla per acquisire quel coraggio, poi visto nella seconda frazione. Non posso negare il mio passato: l’Inter mi ha fatto crescere come giocatore, persona e allenatore. Resteranno sempre stima, affetto e riconoscenza verso i nerazzurri. Ma ora penso al mio Parma, all’obiettivo di rimanere nella massima categoria. Noi dovremo mantenere l’umiltà, lavorando con più convinzione per poter fare ancora meglio di quanto ottenuto finora. Attraverso la fiducia ottenuta sul campo si possono raggiungere risultati importanti».