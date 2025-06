Chivu: «Non abbiamo mai mollato! Poche energie, ora le prove»

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si è definito fiducioso sul percorso intrapreso dalla sua squadra. Queste sono le sue parole ai canali ufficiali del club dopo il pari con il Monterrey.

ESORDIO – Cristian Chivu si è espresso così dopo Monterrey-Inter: «Abbiamo provato a fare ciò che avevamo preparato alzando il baricentro e mettendo pressione. Finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto con intensità, siamo stati un po’ lenti nella manovra. Abbiamo cercato di costruire, abbiamo avuto il pallino del gioco in mano ma siamo stati lenti ad andare da una parte all’altra. Ci è mancata cattiveria sotto porta, sono contento della prestazione e hanno dato il massimo di quello che avevano. Si fanno prove, siamo alla fine di una lunga stagione e mancano energie. Dal punto di vista mentale hanno provato a fare, per quanto riguarda il cambio modulo ci si mette e si mette in difficoltà l’avversario con un blocco basso. Avevamo ampiezza coi quinti, dovevamo attaccare la linea ma siamo stati lenti. Abbiamo cercato di vincere, i ragazzi non hanno mai mollato ed è una cosa positiva nonostante le poche energie. Chivu, il girone? Noi entriamo sempre per vincere, per fare una buona prestazione e portare a casa la partita. Dobbiamo giocare altre due partite, appena finita la terza vedremo la classifica»