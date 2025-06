Chivu netto: «So cosa posso dare all’Inter! Vogliamo vincere»

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha avuto modo di parlare della partita contro il River Plate anche su Sport Mediaset. Il suo intervento integrale.

L’Inter è la più forte, che sensazioni ci sono per la partita con il River Plate?

La stessa responsabilità che abbiamo da inizio torneo. Abbiamo la mentalità e la voglia di fare la partita come abbiamo fatto sempre dalla gara col Monterrey.

Cambiato qualcosa a livello mentale con gli Urawa?

Abbiamo passato più giorni insieme. Conoscerci, avere modo di stare insieme è sempre bello. Non è il massimo il ritiro a fine stagione, ma abbiamo la massima disponibilità e serietà per questo torneo. Abbiamo voglia di andare avanti e vincere.

Chivu, Pio Esposito ha esordito nella scorsa gara. Quale sarà il prossimo step?

Non me lo chiedete. Io sono felicissimo per questo ragazzo, rappresenta tutto il settore giovanile. L’ho conosciuto con l’Under-14, abbiamo rilavorato nell’Under-19 e ora è in prima squadra. Potrebbe partire dall’inizio o subentrare, so di tutti i ragazzi che cercheranno di dare il massimo ed è importante.

Cosa le piace della sua Inter?

Guardo il lato umano sempre, perché è fondamentale. Nei momenti di difficoltà va trovata la parola giusta, l’abbraccio. Lo facciamo noi come staff, lo fanno tra di loro. Non a caso negli ultimi anni questa squadra ha fatto bene.

Chivu, giocatori sembrano apprezzarla fino ad ora!

Me ne importa poco. Io sono quello che sono, so cosa posso dare e cercherò come ho sempre fatto di dare il massimo professionalmente. Ho sensibilità nel capire i momenti, sono schietto e sincero. Dico sempre ciò che penso a prescindere da quello che ho di fronte.