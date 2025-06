Chivu netto: «Non si cambia il passato, ci vuole responsabilità!»

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista su Dazn alla vigilia della sfida col Monterrey al Mondiale per Club.

Che emozione sta provando?

Come tutte le altre, non vediamo l’ora di iniziare e domani avremo la prima in uno stadio storico come il Rose Bowl. Siamo pronti.

Come stanno i ragazzi?

La serenità bisogna trovarla in fretta, l’amarezza e le cicatrici rimangono un po’. La stagione non è finita, bisogna concluderla al meglio e lasciarsi alle spalle un momento in cui si sperava di ottenere qualcosa di importante. Il calcio è questo, bisogna accettare e imparare dalle sconfitte e andare avanti. Non si cambia il passato.

Chivu, cosa riguardavano i colloqui con Thuram e Lautaro?

I colloqui, i feedback voglio avere da loro. Voglio sapere i loro pensieri, le loro ferite dentro. Tutto è importante per capire quanto si può spingere. Ci vuole sensibilità per capire le cose, bisogna trasmettere entusiasmo e molta responsabilità perché la stagione non è conclusa.

L’Inter cambierà modulo?

Potrebbe giocare con un altro modulo. Noi lavoreremo con i nostri principi, numeri e metodi sono solo da scrivere alla lavagna. Ci vuole mobilità e flessibilità, non dobbiamo dare punti di riferimento e divertirci.

Chivu, giocheranno Luis Henrique e Sucic?

Avere l’opportunità di aggiungere giocatori è stato buono. Li vedremo in campo a partire dall’inizio o da subentranti.