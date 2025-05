Chivu: «Col Napoli una finale! Speriamo di toglierci una bella soddisfazione»

Il Parma si prepara ad affrontare l’ultimo impegno tra le mura amiche con l’obiettivo di raggiungere una salvezza ad oggi ancora in discussione. Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia presenta la sfida contro il Napoli, che avrà anche un altro obiettivo importante in palio come la lotta scudetto con l’Inter.

VIGILIA IMPORTANTE – Cristian Chivu ha presentato così la partita tra Parma e Napoli: «Sarà una finale contro il Napoli, come le ultime giocate. La mentalità, la preparazione, l’approccio alla partita rimane quello, trattiamo tutte le gare come una finale. Abbiamo preparato la sfida nella giusta maniera per essere all’altezza di quello che affronteremo domani. Il Napoli giocherà per vincere? Tutte le squadre che abbiamo affrontato fin qui hanno giocato per vincere (ride, ndr). Anche noi ci giochiamo qualcosa di importante. Sarà una partita difficile per entrambe, bisogna gestire qualche emozione in più. Bisogna esser all’altezza nel gestire il lato mentale».

Napoli, anche per il Parma sarà una finale: Chivu non fa sconti

CONTRO LE BIG – Cristian Chivu sottolinea l’importanza della partita: «Siamo consapevoli dell’avversario che affronteremo domani, la forza di una squadra guidata da un allenatore che è un vincente. Parma ha fatto bene contro le big? Entriamo in campo sempre per fare del nostro meglio, questo è stato il mantra da quando son qui, lo stanno facendo. Bisogna essere ottimisti, senza però guardare indietro a quello che è stato. Il passato non regala nulla in questo momento, conta che affrontiamo una squadra forte e dovremo essere all’altezza di questo tipo di partita. Speriamo di toglierci una bella soddisfazione dopo la partita. Vorrei ringraziarli, visto che sarà l’ultima volta che saremo al Tardini, per quello che hanno fatto per noi e speriamo che domani possano darci nuovamente quel qualcosa in più».