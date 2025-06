Chivu: «L’Inter ha dato il massimo. Luis Henrique ha personalità!»

L’Inter ha ottenuto solo un pareggio con il risultato di 1-1 contro il Monterrey. Secondo tempo non al livello del primo, lo testimonia anche l’allenatore Cristian Chivu nel post-gara su Dazn.

PRESTAZIONE – Cristian Chivu non è completamente soddisfatto, a differenza di Lautaro Martinez, del match tra Monterrey e Inter: «Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se siamo andati sotto. Li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni, potevamo attaccare meglio la linea. Nel secondo siamo stati più lenti nel palleggio, abbiamo comunque creato occasioni ma non siamo stati cattivi sotto porta. Io capisco i tempi e le letture, il problema è che abbiamo rischiato nelle transizioni dove loro erano molto bravi. Serviva verticalità e giro palla veloce, tutto sommato i ragazzi hanno dato il massimo. Chivu, Mkhitaryan più alto? Bisogna avere sempre più soluzioni, uno sotto due punte o due sotto una punta. Bisogna avere soluzioni e essere pronti a quelle che sono le prossime partite. Luis Henrique è entrato bene? Poteva fare meglio, tenendo presente che non è in condizione perché ha fatto solo due allenamenti con noi. Non mi è dispiaciuto, ha personalità e buona tecnica. Ha anche il coraggio di saltare l’uomo e fare uno contro uno. Esposito? In linea con tutta la squadra, hanno provato ma era difficile giocare contro un blocco basso. Ha fatto una buona prestazione»