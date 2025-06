Chivu: «Lautaro Martinez ha detto ciò che pensava! Mi tengo l’esperienza»

L’Inter ha chiuso la sua esperienza negli USA. Cristian Chivu ha parlato al termine della partita in collegamento con Sportmediaset.

FINE – Archiviata la sconfitta tra Inter e Fluminense a Charlotte, in collegamento con Sportmediaset ha parlato Cristian Chivu. Queste le parole del tecnico nerazzurro: «Non siamo riusciti a essere brillanti né freschi. L’inizio della gara non ha rispecchiato l’atteggiamento di una squadra che voleva davvero dare tutto. Durante il cooling break ho detto che siamo stati troppo leziosi, cercando giocate raffinate invece di puntare la profondità con decisione. Ma oggi avevamo queste energie e questa condizione: abbiamo provato a reagire, ma tra il palo e l’occasione di De Vrij ci è mancato anche un pizzico di fortuna. Loro hanno segnato due volte su tre tiri totali».

ESPERIENZA – Chivu poi, si è soffermato sull’esperienza negli USA: «Cosa mi resta? Le tre settimane con il gruppo: ho avuto modo di conoscerli, capire i lati positivi e quelli più complicati. Ho visto il carattere e l’orgoglio di chi, nonostante una stagione pesante, ha dato tutto. Io tendo a concentrarmi su ciò che possiamo costruire: guardare solo agli errori porta solo negatività. Ora si riparte, con l’idea chiara di programmare bene la prossima stagione. Lautaro? Ha detto ciò che sentiva. Siamo un gruppo abituato a lottare, e dentro di noi c’è sempre voglia di reagire e trascinare gli altri. Io stesso ho parlato di restare uniti e remare nella stessa direzione. Lui l’ha fatto con parole più forti, ma nasce tutto dalla volontà comune di voltare pagina e rilanciare il progetto con ambizione».