Chivu: «Inter oggi più offensiva! Tutti coinvolti in un gruppo sano»

Chivu prima di Inter-Urawa Red Diamonds in programma questa sera alle 21 e valido per la seconda giornata del Mondiale per Club, ha parlato su DAZN.

SCELTE DIVERSE – Cristian Chivu ha parlato così prima di Inter-Urawa Red Diamonds, spiegando le scelte di formazione: «Sono scelte normali dato che si gioca ogni quattro giorni. Qualche cambio bisogna farlo, anche per l’idea e il piano di gioco che abbiamo per questa partita. Tutti i ragazzi hanno bisogno di essere coinvolti, fanno tutti parte di un gruppo sano. Hanno le qualità e sono all’altezza. Due sotto punta? Possono essere anche tre, alzano Barella, in base a quello che è la partita e l’approccio per quanto riguarda noi. È una scelta più offensiva, vogliamo avere ampiezza e qualche attacco alla linea».