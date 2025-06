Chivu: «Felice per Carboni! Inter ci ha creduto fino in fondo»

La vittoria in rimonta per 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds ha dato nuova linfa all’Inter di Cristian Chivu, che su DAZN si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi.

DI CARATTERE – Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha riconosciuto i meriti degli avversari, ma ha sottolineato anche la determinazione e la crescita della sua squadra: «Gli avversari hanno fatto una buona gara, una partita seria. Per quanto riguarda noi abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e a creare scompiglio in una squadra organizzata che ha difeso molto alto. Nel secondo tempo con l’ingresso di Pio abbiamo provato a sfruttare meglio i cross. Ci abbiamo creduto fino in fondo e ce l’abbiamo fatta, sono orgoglioso perché contro una squadra solida come gli Urawa non era facile».

CON I NUOVI – Chivu ha voluto elogiare pubblicamente diversi giocatori per il loro contributo, con particolare attenzione a chi ha affrontato sfide personali importanti prima di tornare in campo: «Potrei nominare anche Pio, Sucic, Luis Henrique. Carboni era alla prima partita dopo la rottura del crociato, non giocava da otto mesi. Ha lavorato tanto per recuperare, vederlo felice a me fa piacere».

Vittoria sul piano tattico, commenta Chivu

RIBALTATA – Sul piano tattico, Chivu ha spiegato le sue scelte con grande lucidità, dimostrando come la lettura della partita abbia fatto la differenza: «Parlare di moduli e sistemi contro una squadra che difendeva nell’area di rigore è difficile, mi è piaciuto l’attacco breve alla profondità quando avevamo due sotto punta. Avrei lasciato così sullo 0-0, ma sotto 1-0 ho inserito Pio Esposito per riempire meglio l’area e sfruttare i cross».