Chivu: «Dumfries si è ripreso dall’infortunio. Thuram invece…»

Cristian Chivu ha raccontato la sua vigilia di Inter-River Plate. Su Dazn l’allenatore ha dato aggiornamenti sulle condizioni di qualche giocatore, tra cui Thuram.

Come la sta vivendo la partita con il River Plate?

Come tutte le altre. Questa è una competizione importante, un campionato del mondo. Abbiamo voglia di superare il turno, abbiamo pareggiato e vinto alle prime due cercando di essere sempre propositivi. Lo siamo stati, ma ci sono state cose negative. Abbiamo la stessa voglia di determinare e passare il turno con il River Plate.

Oggi per chi è l’applauso dopo Carboni?

Non si possono dire queste cose, erano tutti contenti perché Carboni dovrà pagare una cena. Sono cose da gruppo, a me fanno piacere perché ci tengo ad essere premuroso. Il tocco umano, la parola giusta, a volta anche la parola più decisa. Questi ragazzi cercano sempre di dare il massimo per il gruppo, per la maglia, per la squadra.

Chivu, Il River Plate?

Una delle squadre con più notorietà nel calcio sudamericano e internazionale. Ha molti elementi e giocatori che hanno giocato già in Europa, hanno campioni del mondo e il nuovo fenomeno considerato il futuro del calcio. Ci sono Mastantuono e Colidio, che conosco perché ho avuto in Primavera. Sanno giocare, hanno qualità, ti possono mettere in difficoltà.

Come sta Thuram? E Dumfries?

Non è a disposizione, siamo ottimisti che dalla prossima nel caso si passasse il turno sarà disponibile. Dumfries si allena da un paio di giorni, sta bene, ha ripreso bene dall’infiammazione sul pube. Vedremo col River Plate.

Chivu, Pio Esposito è carico. Come lo vede ora, può essere titolare?

La crescita del ragazzo è stata graduale. Lui è partito dal basso, ha fatto il suo percorso ed è più maturo fisicamente e mentalmente. Non ci ho pensato fosse la prima partita con l’Inter, sono stato con lui molti anni e mi ero perso completamente. Il valore di Pio non si contesta, ha fatto cose buone nonostante le settimane di assenza. Ha avuto un debutto importante con la vittoria.