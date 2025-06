Chivu deciso: «Passione e ambizione per la mia Inter! L’obiettivo»

Cristian Chivu ha rilasciato la sua prima intervista ufficiali ai microfoni del club da allenatore dell’Inter. Il romeno mostra già grande ambizione.

Quali sono le prime emozioni al tuo ritorno?

Sono onorato per l’incarico affidato. Ho la stessa passione e ambizione di quanta ne avevo prima, la trasmetterò anche alla nostra squadra. Dobbiamo lottare per i trofei, arrivare fino in fondo come l’Inter richiede, siamo pronti a tutto.

Le aspettative che hai per la prossima stagione?

Dobbiamo finire la stagione, non è finita. Bisogna avere ambizione e passione che tutti noi dobbiamo avere per raggiungere risultati.

Chivu e l’obiettivo all’Inter!

Il lavoro da dove inizia in questo momento?

Partirà dal Mondiale per Club, dobbiamo recuperare energie mentali. Dobbiamo fare ciò che una squadra come l’Inter deve fare in queste competizioni. Cercheremo di vincere il trofeo.

Lei è stato in squadre forte e vincenti, quanto è importante anche il senso di appartenenza?

Sono cose importanti come lo è l’ambiente, essere ambiziosi per ciò che si fa. Sono cose che danno fiducia, autostima, bisogna andare a prendersele tutte per poi ottenere risultati.

Cosa si porta dietro da Parma?

Ci ho creduto alla salvezza, mi porto dietro la voglia di raggiungere l’obiettivo. Merito anche della società e dei giocatori che sono andati in campo, mi porto tanto da Parma.

Chivu, cosa si sente di dire da allenatore a chi ha creduto in lei?

Bisogna crederci, bisogna avere entusiasmo e ambizione per la stagione che non è ancora conclusa. Dobbiamo guardare con positività alla prossima stagione.