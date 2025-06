Chivu: «Approccio sbagliato, tanti errori! Presunzione nel palleggio»

Chivu avrebbe voluto un altro epilogo da Inter-Fluminense, invece lo 0-2 vale un’eliminazione con ancora tante colpe proprie. La sua intervista su Inter TV dopo la prima sconfitta da allenatore.

MALE TUTTO – Cristian Chivu è deluso al termine di Inter-Fluminense: «Un approccio alla partita sbagliato, che poi ci ha condizionato per tutta la partita. Anche se, secondo me, se si rimaneva sullo 0-0 le difficoltà erano le stesse: il loro piano era un blocco basso e transizioni. Dopo tre minuti siamo andati sotto per tanti errori fatti col nostro approccio, abbiamo avuto troppa frenesia per cercare di aprire quel blocco basso. Secondo me le cose erano molto semplici, invece che andare a trovare presunzione nel palleggio dovevamo semplificare le cose. Non è semplice, mancava lucidità e sono mancate le energie nervose: dopo una stagione lunga non è stato semplice. Poi abbiamo preso un palo, una traversa e l’occasione di Stefan de Vrij: sono statistiche che contano poco, abbiamo perso».

Per Chivu e la “nuova” Inter è già tempo di voltare pagina

COME RIPRENDERSI – Chivu va su quanto salvare da questa brutta esperienza: «Bisogna ripartire dalle cose buone fatte in questo torneo. Dobbiamo conoscerci, io e lo staff con loro, per preparare al meglio la prossima stagione. Qual è il messaggio? Che bisogna un po’ riposare, ma non dimenticarsi che questa squadra ancora quando sta bene dal punto di vista fisico e mentale è competitiva. Il messaggio è che i giovani che sono venuti con noi sono stati competitivi, hanno capito la realtà di una squadra quale è l’Inter. E i nuovi arrivati hanno capito anche loro qual è la mentalità di una squadra del genere».